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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريم بامبو وأسامة فيصل يقودان هجوم البنك الأهلي أمام الزمالك

بابا فاسيليوس
بابا فاسيليوس
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أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 
وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..  محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود 
خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل

وتضم قائمة البدلاء كل من:

أحمد صبحي _جريندو  _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمود سيد _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد سعيد  _ أحمد ياسر

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كريم بامبو بابا فاسيليو بنادي البنك الأهلي محمد أبو جبل كريم بامبو أسامة فيصل
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