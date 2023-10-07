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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام الدراسة النظرية والعملية ببرنامج الصيدلة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

انتظام الدراسة بجامعة
انتظام الدراسة بجامعة جنوب الوادى
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انتظمت الدراسة النظريه والعملية  ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بالجامعة الأهلية تحت رعاية  الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي  

 وصرح  الدكتور اشرف محمد ابوالوفا عميد كلية الصيدلة ومسئول البرنامج بالجامعة ان هذا البرنامج ضمن عدد من البرامج الجديدة والمميزة والمطلوبة لسوق العمل و التى تبدأ بها الدراسة لأول مرة هذا العام بالجامعة الأهلية و انه تم عقد لقاء يم ٢٥ سبتمبر الحالى  للترحيب بالطلاب الجديد وتعريفهم بالبرنامج الجديد وقد تلقى الطلاب الجدد أولى المحاضرات طبقا للجدول المعلن مع تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بين الطلاب.

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أعضاء هيئة التدريس الجامعة الأهلية الصيدلة الإكلينيكية انتظام الدراسة جنوب الوادي الأهلية
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