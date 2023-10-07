صلاح ينتظر تحطيم رقم قياسي أمام برايتون

يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لتحطيم رقم قياسي جديد أمام برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل الريدز ضيفا على على برايتون، في تمام الرابعة من غد الأحد على ملعب "أميكس"، في الجولة الثامنة من منافسات البريميرلييج.

ويستطيع صلاح أن يتجاوز رقمًا قياسيًا مع النادي، حيث سجل 6 أهداف أمام برايتون، وهو نفس العدد الذي سجله أسطورة النادي كيني دالجليش ضد نفس المنافس. وبالتالي، إذا سجل الفرعون المصري سيتخطى أسطورة ليفربول في عدد الأهداف المسجلة أمام برايتون.

ومنذ بداية الموسم الحالي، استطاع الملك المصري تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى. وقبل انطلاق الجولة الثامنة، يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق الجولة الثامنة، برصيد 16 نقطة بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام توتنهام.