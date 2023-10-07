مراكز تدريب رياضية بجامعة أسيوط

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛أعلنت إدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب؛ عن مراكز تدريب رياضية تحت شعار: "نبضك حياتك" لطلبة وطالبات كليات الجامعة، والمدن الجامعية، خلال شهر (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ) 2023 م.

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن الهدف من مراكز التدريب الرياضية؛ رفع اللياقة العامة، والوصول للجسم المثالي، وتخفيض الوزن، ورفع مناعة الفرد، وممارسة الرياضة الترويجية، ويتم تدريب الطلبة بمركز اللياقة البدنية والحركية بالقرية الأولمبية، والطالبات بصالة الإيروبكس بالقرية الأولمبية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين القادم 9 من أكتوبر الجاري؛ لمدة يومين أسبوعيًا،و هما: الإثنين، والأربعاء، خلال شهر( أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) 2023م؛ بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا.

وأكد حرص الجامعة على التوعية بأهمية النشاط البدني، وتكثيف الجهود الأكاديمية؛ لتعزيز الوعي الرياضي، وثقافة المنافسة الشريفة.

وأشادت الدكتورة مديحة درويش؛ بدعم ورعاية إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية، وتشجيع الراغبين في ممارسة مختلف الرياضات الفردية، أو الجماعية، مضيفة أن هذه الأنشطة تسهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة؛ بممارسة النشاط البدن؛ للحفاظ على الصحة البدنية، والصحة النفسية، والسلوكية لدى الطلبة والطالبات، فضلًا عن تطوير مهاراتهم الإبداعية، وإظهار المواهب.

وقال الدكتور هيثم إبراهيم: إن مراكز التدريب الرياضية؛ تأتي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية، والأستاذ أحمد عبدالرحمن، والأستاذة انشراح حلمي مسئولا النشاط، مضيفًا أن على الطلاب الراغبين بالاشتراك؛ التوجه إلى مسئولي النشاط بإدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.