المقاومة الفلسطينية تعلن أسر 35 إسرائيليا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر 35 إسرائيليا خلال الاشتباكات التي دارت اليوم في مستوطنات غلاف غزة.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى"، مضيفة أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.