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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية بحمص

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الجمعة/،عن تعازيها ومواساتها لسوريا في ضحايا الهجوم الذي استهدف طلبة الكليَّة الحربيَّة بحمص.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) - إدانة العراق لكل أشكال العنف والإرهاب، ووقوفه مع المجتمع الدوليّ لمواجهة مخاطرهما"، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. 
 

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الخارجية العراقية سوريا
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