أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الجمعة/،عن تعازيها ومواساتها لسوريا في ضحايا الهجوم الذي استهدف طلبة الكليَّة الحربيَّة بحمص.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) - إدانة العراق لكل أشكال العنف والإرهاب، ووقوفه مع المجتمع الدوليّ لمواجهة مخاطرهما"، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
بوابة العرب
العراق يعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية بحمص
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أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الجمعة/،عن تعازيها ومواساتها لسوريا في ضحايا الهجوم الذي استهدف طلبة الكليَّة الحربيَّة بحمص.
أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الجمعة/،عن تعازيها ومواساتها لسوريا في ضحايا الهجوم الذي استهدف طلبة الكليَّة الحربيَّة بحمص.