العراق يعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية بحمص

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 03:41 م

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الجمعة/،عن تعازيها ومواساتها لسوريا في ضحايا الهجوم الذي استهدف طلبة الكليَّة الحربيَّة بحمص.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) - إدانة العراق لكل أشكال العنف والإرهاب، ووقوفه مع المجتمع الدوليّ لمواجهة مخاطرهما"، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

