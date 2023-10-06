برنامج بدني مكثف لـ"موديست" في تدريبات الأهلي

وضع الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج بدني مكثف للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست عقب مباراة إنبي في كأس مصر لرفع معدل اللياقة البدنية للاعب خاصة أن كولر يخطط للاعتماد على “موديست” في قيادة الهجوم بشكل أساسي.

وأحرز أنتوني موديست أول أهدافه مع الأهلي في مرمى إنبي بالكأس ليضع اول بصماته مع المارد الأحمر منذ الانتضمام للفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأبدى الأهلي استعداداته لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على الحالة الطبية الخاصة باللاعبين.

واستفسر كولر عن البرنامج العلاجي الذي يؤديه عمرو السولية وكريم نيدفيد وصلاح محسن، ودرجة تقدمهم في تنفيذ مراحل العودة للتدريبات الجماعية.

