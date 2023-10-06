"أوقاف أسوان" تفتتح مسجدين بمركزي دراو ونصر النوبة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بقريتى المنصورية مركز دراو وسنقارى بمركز نصر النوبة، ليصل بذلك إجمالى عدد المساجد التى افتتحتها وزارة الأوقاف لـ133 مسجدًا.

أكد الشيخ حنفى دياب، مدير عام الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم اليوم افتتاح مسجدين، ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف للمساجد الجديدة على مستوى المحافظات بهدف التوسع وإعمار بيوت الله، ليصل بذلك إجمالى عدد المساجد المفتتحة بالمحافظة 133 مسجدًا.

وأشار إلى أن المسجد الأول المفتتح هو مسجد المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح بقرية المنصورية بإدارة أوقاف بنبان، بحضور كمال حلمي رئيس مدينة ومركز دراو، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية، مضيفًا أن المسجد الثانى المفتتح هو "سنقارى" بإدارة نصر النوبة، بحضور صابر حسين، رئيس مدينة ومركز نصر النوبة والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وأوضح مدير أوقاف أسوان، أن مسجد بنبان مساحته نحو 175 مترًا تقريبًا وتكلفته حوالى مليون ونصف جنيه، ومسجد سنقارى مساحته نحو 220 مترًا تقريبًا وتكلفته نحو مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريبًا.

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