1000 متسابق في ماراثون الأقصر الرياضي الدولي لدعم مرضى الأورام.. صور

انطلق اليوم الجمعة، ماراثون رياضي بساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر بمشاركة 1000 متسابق، والذى تنظمه مستشفى شفاء الأورمان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لدعم مرضى الأورام السرطانية في الصعيد، وذلك إيمانًا من المستشفي بأهمية الرياضة ودورها الفعال في بناء صحة الإنسان.

وتشرف وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة شفاء الأورمان على تنظيم الماراثون الدولى بالأقصر لعام 2023 لتقديم أفضل تجربة للمشاركين، حيث يمر الماراثون بالمعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية.

وقال إبراهيم صفوت، رئيس اللجنة المنظمة، إن الماراثون الرياضي الدولى، انطلق بمشاركة 1000 متسابق يمثلون عدد من الدول الأجنبية والعربية ومنها (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، إيطاليا، إسبانيا، روسيا) بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات.

وأضاف صفوت، أن السباق بدا بالجري في 4 مراحل هي الأولي مسار الـ٢١ كيلو، مسار الـ١٠ كيلو مكرر مرتين، مسار الـ2 كيلو، حيث يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك من على كورنيش النيل، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد.

ومن جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان عن سعادته بانطلاق الماراثون الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الداعم لمرضى الأورام في صعيد مصر، وأكد أن هذا الماراثون سيقام سنويا في شهر أكتوبر بالأقصر، ليضاف إلى سلسلة النجاحات التى حققتها المستشفى في مجال العلاج بجانب الخدمات الطبية المميزة المجانية للمرضى بجانب الإجراءات والخطوات التى اتخذتها المستشفى في مجال الحفاظ على البيئة.

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