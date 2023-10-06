نجم "السماك الرامح" يزين سماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم

ظواهر فلكية تزين سماء مصر والوطن العربي خلال شهر أكتوبر الجاري من بينها ظهور نجم السماك الرامح بعد غروب شمس بالأفق الشمالي الغربي أعلى يمين موقع غروب الشمس .

وذكرت الجمعية الفلكية بجدة اهم التفاصيل الخاصة بظهور نجم السماك الرامح بعد غروب شمس بالأفق الشمالي الغربي أعلى يمين موقع غروب الشمس ويعد السماك الرامح نجمًا برتقاليًا أكبر من الشمس بـ 26 مرة ويظهر كمجرد نقطة ضوئية في سماء الأرض بسبب المسافة التي تفصلنا عنه البالغة 37 سنة ضوئيةويظل هذا النجم في السماء طوال شهر أكتوبر وسينخفض مع مرور الأيام وفي كل عام من هذا التوقيت يلاحظ وجود ثلاثة نجوم تتلألأ بألوان مختلفة أحدها العيوق وهو حاليًا بالأفق الشمالي الشرقي عند منتصف الليل والآخر نجم الشعرى اليمانية ويرصد حاليا في الأفق الجنوبي فجرا أما النجم الثالث هو السماك الرامح الذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة لنفس السبب المتعلق بـ«الشعرى اليمانية» و«العيوق» لأن هذه النجوم الثلاثة براقة وفي هذا الوقت من السنة تكون منخفضة في السماء.

وعندما يرصد جسم منخفضًا في السماء يراه البشر من خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي على عكس عندما يكون مرتفعا عاليا في السماءزفالغلاف الجوي يكسر ويفصل ضوء النجم ما يجعل هذه النجوم تتلألأ بألوان متعددة.

واليوم سيكون القمر محاقًا حيث لن يكون مرئيا بالسماء طوال الليل في هذا اليوم إذ أنه يشرق ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

ينتظر راصدو السماء في المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم مشاهدة نجم السماك الرامح والذي يعرف بتسمية حارس السماء بالعين المجردة.