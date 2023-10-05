متحدث الرى: سد وادى إسماعيل نجح فى حجز مياه السيول بمطروح بفضل الإجراءات الاستباقية

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المالية، إن السدود هى التى تجمع المياه وتحمى ما خلفها من مناطق سكنية وسد وادى إسماعيل نجح فى حجز مياه السيول بمطروح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: "كان هذا بفضل الإجراء الاستباقى الذى قامت به الوزارة تحسبا لحدوث السيول في يوم من الأيام".

وأكد أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نعيشه وتؤثر على كميات المياه، هناك تغيرات مناخية حادة تؤثر على المياه، والدولة المصرية انتبهت للتغيرات المناخية من 2014، والمياه وكمياتها ومواقعها تتغير، والوزارة عملت تحديث لعدد من أعمال الحماية لزيادتها في بعض المواقع.

وتابع: المخرات القائمة منذ سنوات ولكن ما نشهده في السنوات الأخيرة أن كميات المياه أصبحت كبيرة وفى أماكن مختلفة مرة في الصعيد ومرة سيناء ومرة مطروح وهذا هو التغير الواضح في تأثيرات التغيرات المناخية.