البرلمان الأوروبي يطالب بمراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان

أدان البرلمان الأوروبي بشدة اليوم الخميس الهجوم العسكري الأذري ضد ناجورنو كاراباخ.

وأوضح البرلمان الأوروبي، في قرار تم تبنيه اليوم الخميس، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، أن الوضع الحالي في ناجورنو كاراباخ يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.

واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي الوضع في ناجورنو كاراباخ يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وانتهاكا واضحا للمحاولات السابقة لوقف إطلاق النار.

كما قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى عقوبات مستهدفة ضد مسؤولي الحكومة الأذرية، الذين اعتبرهم البرلمان الأوروبي مسئولين عن انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ.

وأوضح البرلمان الأوروبي أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تعليق أي مفاوضات بشأن تجديد شراكته مع باكو.