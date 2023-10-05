القاصد: طلاب جامعة المنوفية يحررون أمية 5711 مواطنا بدورة يوليو الماضي

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن طلاب جامعة المنوفية نجحوا في تحرير أمية (5711) مواطن بمحافظة المنوفية بدورة يوليو ٢٠٢٣ من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب الجامعة منذ عام 2014 حتى الآن 61087 مواطن بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارجها.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز المهم ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتشديد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، ويتم تقديم جميع أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

وأشار الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أميه وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.