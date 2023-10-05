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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الخالدة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وأكد المحافظ، أن هذه المُناسبة التي سطرها شُهداء مصر الأبرار، ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المُسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة  الوطن، ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد، ويُتوجوا كفاحَ شعب مصر العظيم. فالقوات المسحلة المصرية ستظل دائما وأبدا القوة والحصن التي تحافظ على سلامة ووحدة أراضيه.

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