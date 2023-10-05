رئيس مدينة مطروح يتابع ميدانيا رفع مياه السيول مع فرق الطوارئ.. صور

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الإدارات الخدمية التابعة للمجلس، لمواجهة الأمطار والسيول التي ضربت المدينة، وذلك من خلال فرق الطوارئ ومعدات وسيارات المركز، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح ميدانيا أعمال المعدات والسيارات وفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأكد عبد المجيد إنه تم تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

وأوضح عبد المجيد أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار خاصة بمنطقة الكيلو 4 مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي.

ووجه رئيس المدينة لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة استمرار موجه الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس المدينة تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبية بما يستجد.

رئيس مدينة مطروح يتابع ميدانيا رفع مياه السيول مع فرق الطوارئ

IMG-20231005-WA0072

IMG-20231005-WA0068

IMG-20231005-WA0067

IMG-20231005-WA0070

IMG-20231005-WA0069

IMG-20231005-WA0075

IMG-20231005-WA0064

IMG-20231005-WA0074

IMG-20231005-WA0053

IMG-20231005-WA0066

IMG-20231005-WA0056

IMG-20231005-WA0065

IMG-20231005-WA0073

IMG-20231005-WA0052