دوري أبطال أوروبا| نيوكاسل يشعل مجموعة الموت باكتساح باريس سان جيرمان

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فوزًا عريضًا على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء بملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم الماكبايس بثنائية دون رد، حيث ميجيل ألميرون التهديف في الدقيقة 17، قبل أن يضيف دان بران الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، عزز شون لونجستاف تقدم العريق البريطاني بهدف ثالث في الدقيقة 50، ثم قلص الظهير الأيسر للبي إس جي النتيجة بهدف في الدقيقة 56.

واختتم الرباعية فابيان شار في الدقيقة 90+1، ليفوز نيوكاسل على باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1.

وبهذا الانتصار، أشعل نيوكاسل مجموعة الموت، التي تضم باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي.

وبتلك النتيجة، تصدر نيوكاسل جدول ترتيب المجموعة السادسة بمجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، فيما تراجع باريس سان جيرمان الوصافة وفي رصيده 3 نقاط.