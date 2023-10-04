مقتل قائد إرهابي وعدد من عناصره في عملية عسكرية بالصومال

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، اليوم الأربعاء، القضاء على قائد إرهابي وعدد من عناصره في عملية مشتركة للقوات المسلحة الصومالية والشركاء الدوليين في محافظة شبيلي السفلى.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أنه تم استهداف القائد الذي يدعى "فارح يري" والأعضاء الآخرين الذين رافقوه في العملية أثناء مرورهم بقرية "رايدابلي" بين منطقتي "مبارك" و"أوجونجي" في محافظة شبيلي السفلى.

وفي نفس السياق، ينفذ الجيش الصومالي عملية مخططة في منطقة الغابات بمديرية مهداي بإقليم شبيلي الوسطى، حيث ظل عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية محاصرين منذ أكثر من عشرة أيام.

جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع المقاومة الشعبية لعملياتها ضد مليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال.

وتمكن الجيش الصومالي - في العمليات العسكرية التي ينفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين - من تقويض قدرات مليشيات الخوارج وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.