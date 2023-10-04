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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث مع المنسقة الأممية الشغور الرئاسي والمباحثات مع صندوق النقد الدولي

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الشغور الرئاسي في البلاد والمباحثات مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال ميقاتي مع المسئولة الأمية اليوم الأربعاء في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وأكدت المنسقة الأممية أن اللقاء تناول الزيارة التي قام بها ميقاتي إلى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن العلاقات بين لبنان والأمم المتحدة إيجابية وتم بحث سبل تطويرها، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق أيضا موضوع رئاسة الجمهورية وسير عمل الحكومة.

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نجيب ميقاتي لبنان صندوق النقد الدولي
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