دوري أبطال أوروبا.. التعادل يحسم الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد وفينورد

حسم التعادل الإيجابي، نتيجة الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وفينورد الهولندي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث افتتح ماريو هرموسو مدافع الأتلتي التهديف لصالح الفريق الهولندي بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

وأدرك ألفارو موراتا التعادل للفريق المدريدي في الدقيقة 12، ثم أعاد دافيد هانكو فينورد للمقدمة بهدف في الدقيقة 34، قبل أن يحرز أنطوان جريزمان آخر أهداف الشوط في الدقيقة 45+3 ليتعادل لفريق أتلتيكو مدريد في شوط أول مثير.

وكان أتلتيكو مدريد، تعادل مع لاتسيو الإيطالي بهدف لمثله في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أتلتيكو مدريد، وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة وحيدة، أما فينورد يتصدر الترتيب بـ3 نقاط، بينما يأتي لاتسيو ثالثًا بنقطة أيضًا، فيما يتذيل سيلتيك الإسكتلندي الترتيب بلا نقاط.