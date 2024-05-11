رغم الحرب.. "الثقافة الفلسطينية" تنفذ مشروع المرسم المفتوح في غزة (صور)

وسط الحرب والدمار ورائحة الموت التي تفوح من كل اتجاه فى قطاع غزة، الا ان الثقافة الفلسطينية لا تزال تواصل مهامها نحو الفن والابداع، حيث نفذت وزارة الثقافة الفلسطينية بدعم الصندوق الثقافي مشروع "المرسم المفتوح" للفنان رائد عيسى، ضمن منح الدورة التاسعة للصندوق.
ويهدف المشروع لخلق مساحة فنية وملاذ آمن للفنانين التشكيليين والمواهب الشابة من مختلف الاعمار بهدف تعزيز مشاركة الفنانين والموهوبين ليكونوا أكثر تفاعلاً مع الجمهور المحلي.
وتضمن المشروع مرحلتين لتنفيذه: الأولى الجانب التدريبي عبر ورشات ودورات في أماكن الإيواء والنازحين للفنانين والموهوبين والاطفال وطلاب وطالبات المدارس.
بينما تتمثل المرحلة الثانية في تسويق الاعمال والرسومات التي يتم انجازها خلال هذه الدورات والورشات في ظل الحرب الشرسة على قطاع غزة ونشرها والترويج لها.