نهائي دوري أبطال آسيا.. يوكوهاما يقلب الطاولة على العين

خطف فريق يوكوهاما مارينوس الياباني فوزًا هامًا بنتيجة 2-1 من ضيفه العين الإماراتي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب نيسان.

بدأت المباراة بضغط مكثّف من جانب العين، مما أسفر عن تسجيله هدفًا مبكرًا في الدقيقة 12، من خلال محمد عباس البلوشي، بعد ارتداد تسديدة سفيان رحيمي من حارس يوكوهاما.

لم يستسلم يوكوهاما، حيثُ واصل لاعبوه هجماتهم على مرمى العين، بحثًا عن إدراك التعادل، وفي الدقيقة 72، نجح آساهي أويناكا في تسجيل هدفٍ التعادل لأصحاب الأرض، من تسديدة قوية هزّت شباك العين.

لم يكتفِ يوكوهاما بالتعادل، بل واصل ضغطه على العين، بحثًا عن تحقيق الفوز، وفي الدقيقة 84، نجح كوتا واتانابي في تسجيل الهدف الثاني ليوكوهاما، بعد تمريرة متقنة من آساهي أويناكا.

وحاول العين العودة في المباراة، لكنّ دفاع يوكوهاما كان صعبًا المراس، ليُحسم أصحاب الأرض الفوز لصالحهم.

وبهذا الفوز، يضع يوكوهاما قدمًا واحدة في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما سيحتاج العين إلى فوزٍ عريض في مباراة الإياب، المقررة في 25 مايو على ملعب هزاع بن زايد، من أجل التأهل للمباراة النهائية.