الدوري الألماني.. مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام مونشنجلادباخ

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت تشكيل لاعبيه لمواجهة مونشنجلادباخ، في مباراةٍ قوية تُقام على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.

يتواجد الدولي المصري عمر مرموش في تشكيل فريق آينتراخت فرانكفورت الأساسي، ويسعى الفريق في هذه المباراة لتحقيق الفوز، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، والمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويُدرك مرموش أهمية هذه المباراة، حيثُ يُريد تقديم أداءٍ مُميزٍ يُساعد فريقه على تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: روبن كوخ، وليان باتشو، إيريك إبيمبا

خط الوسط: وإلياس السخيري، ماريو جوتزه، فارس شعيبي

خط الهجوم: عمر مرموش، لوكاس سيلفا، هوجو إيكيتيكي، أنسجار كناوف

ويدخل فرانكفورت المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بفارق 15 نقطة عن دورتموند صاحب المركز الخامس، بينما يتواجد فريق مونشنجلادباخ في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.