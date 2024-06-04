رئيس البعثة الطبية للحج: توقيع الكشف الطبي على 1000 حاج مصرى بالسعودية





أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس البعثة الطبية للحج، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية عن استقبال العيادات الطبية للبعثة الطبية المصرية للحج بمدينتي مكة والمدينة أكثر من 1000 حاج مصري، على مدار الأيام الماضية،

تم خلالها مناظرة كافة الحالات من خلال أطباء البعثة، وصرف الأدوية التي تطلبتها بعض الحالات من خلال صيدليات البعثة.

في ذات السياق، أوضح الدكتور عمرو رشيد، أن الأشقاء بوزارة الصحة السعودية ساهموا في استقبال عدد من حالات الحجيج المصريين بمستشفيات المملكة لاحتياجهم مزيد من الفحوصات الطبية.

واشار رشيد ،الى أنه تم تشكيل فريق طبي من أعضاء البعثة للمرور على الحالات الطبية للحجيج المصريين بمستشفيات المملكة، وكذلك متابعتهم بأماكن إقامتهم بعد الخروج من المستشفى، ولحين الاطمئنان عليهم لتميكنهم من أداء مناسك الحج.

وتيسيرًا على الحجيج المصريين أعلن رشيد تخصيص خطوط ساخنة تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة، في حال شعور أي حاج مصري بأعراض صحية طارئة تحول دون توجهه لعيادات البعثة المصرية بالتواصل معها بشكل عاجل عبر الأرقام التالية 0549712001 و 0566691017.

كما تناول دور فرق الطب الوقائي والتي تساهم في استقبال الحجيج المصريين، وإشرافها على إعداد ندوات توعوية للإرشاد الصحي، وانتظام العمل بكافة العيادات التابعة للبعثة على مدار ٢٤ ساعة متواصلة، ومتابعة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لأداء البعثة بشكل يومي، ومتابعته لقاعدة بيانات المترددين على العيادات الطبية، ووجه بتكثيف المتابعة لبعض الحجيج من أصحاب الأمراض المزمنة، والاطمئنان عليهم بشكل دوري.