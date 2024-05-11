القاهرة الإخبارية: تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية اللبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن التصعيد مستمر على الجبهة الجنوبية اللبنانية بين حزب الله من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، حتى وإن كانت الساعات الأخيرة شهدت هدوءا حذرا على الجبهة اللبنانية بعد 4 عمليات نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، تضمنت مواقع في الجهة المقابلة للقطاعين الغربي والأوسط.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن العدوان الإسرائيلي اقتصر على عمليات قصف مدفعي استهدفت أطراف بلدة الناقورة في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وبلدة عيتا الشعب بالجهة المقابلة أو في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أنه في الساعات القليلة الماضية وتيرة العمليات أقل، لكن التصعيد لا يزال قائما، خصوصا أن حزب الله أعلن خلال عملياته الماضية أنه سيكون هناك على على العملية الكبرى التي استهدفت بلدة طير حرفا بالأمس، وأسفرت عن سقوط أحد المسعفين شهيدا وأيضا أحد المدنيين شهيدا جراء هذه على على البلدة.

وأوضح أنه على مدار الثلاثة أيام الماضية كل يوم شهد عدوانا إسرائيليا، يسقط بعده شهداء، لكن هذه المرة هي الأولى التي يسقط فيها شهداء بالجنوب اللبناني على مدار ثلاثة أيام متتالية، نظرا لشدة العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.