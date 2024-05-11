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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

إلغاء امتحانات العام كاملا لـ4 طلاب بالأول الثانوى بالجيزة

جولات تفقد الامتحانات
جولات تفقد الامتحانات
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أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قرارا  بإلغاء الامتحان للعام كاملا واعتباره عام رسوب لهم وذلك لكل من الطلاب (ف. م. س)  و(م.ت.م)، بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

والطالب (م.ھ.م) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار ( أحمد لطفى السيد ) سابقا التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

والطالب (س.أ.ع) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة امبابة الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

وذلك لضبطهم بحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش، وإخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

وكذلك حرمان المعلم ( م.ح.م ) المعلم بمدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار من أعمال المراقبة الامتحانات بجانب توقيع الجزاء عليه مدة 7 أيام.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالمعلمين وأبنائنا الطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان حيث أنه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.

هذا و قد أدى اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية.
وطلاب الصف الأول الاعدادى امتحان مادتي اللغة الاجنبية والجبر والإحصاء 
وطلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادتى الفيزياء والفلسفة.

وبلغت نسبة الدخول على المنصة الالكترونية اليوم 99٪ للصف الأول الثانوي

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