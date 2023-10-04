التشيك تعتزم مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 5 مرات

قال وزير البيئة في التشيك بيتر هالديك، اليوم الأربعاء، "إن البلاد تخطط لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة خمس مرات بحلول عام 2030".

وأضاف الوزير في تصريح نقله راديو "براغ الدولي" - أن بلاده ترغب في رفع حصة الطاقة المولدة من مصادر متجددة، خاصة الشمس والرياح إلى 30% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، واصفا الخطة بأنها "طموحة وواقعية" في الوقت ذاته.

وأوضح الراديو أن المخططات تأتي في سياق خطة وطنية للمناخ والطاقة، ومن المقرر أن تصوت عليها الحكومة الأسبوع المقبل، وفي حال الموافقة عليها سيتم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية للموافقة عليها.