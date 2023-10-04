ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التشيك تعتزم مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 5 مرات

التشيك
التشيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير البيئة في التشيك بيتر هالديك، اليوم الأربعاء، "إن البلاد تخطط لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة خمس مرات بحلول عام 2030".

وأضاف الوزير في تصريح نقله راديو "براغ الدولي" - أن بلاده ترغب في رفع حصة الطاقة المولدة من مصادر متجددة، خاصة الشمس والرياح إلى 30% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، واصفا الخطة بأنها "طموحة وواقعية" في الوقت ذاته.

وأوضح الراديو أن المخططات تأتي في سياق خطة وطنية للمناخ والطاقة، ومن المقرر أن تصوت عليها الحكومة الأسبوع المقبل، وفي حال الموافقة عليها سيتم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية للموافقة عليها.

ads
التشيك الطاقة المتجددة ضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة الطاقة
ads