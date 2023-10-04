الدفاع الروسية: مقتل وإصابة نحو 500 جندي أوكراني وإسقاط 74 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة نحو 500 جندي أوكراني وإسقاط مقاتلة "ميج-29" و74 طائرة مسيرة، وتدمير مستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة للجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، وفقا لقناة روسيا اليوم أنه في اتجاه دونيتسك، صدت القوات الروسية مدعومة بسلاح الطيران والمدفعية 4 هجمات شنتها القوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو على هذا المحور 165 جنديا بين قتيل وجريح، وتم تدمير مستودع للذخيرة.

وعلى محور كراسنوليمانسك، أحبطت القوات الروسية هجومين شنهما الجيش الأوكراني، وتم القضاء على 50 جنديا وتدمير مركبتين مدرعتين ومدافع "هاوتزر".

وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر قوات كييف 185 قتيلا وجريحا و3 مركبات مدرعة.

وعلى محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف وجهت القوات الروسية ضربات لمواقع الجيش الأوكراني أسفرت عن مقتل 30 جنديا على الأقل، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وعلى محور زابوروجيه تمكنت القوات الروسية من القضاء على حوالي 50 جنديا أوكرانيا.

وأسقطت الدفاعت الجوية الروسية خلال اليوم الماضي مقاتلة من نوع "ميغ-29"، و74 طائرة مسيرة، كما اعترضت 7 صواريخ من نوع "هيمارس" و"غراد".