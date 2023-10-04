جولة تفقدية لرئيس جامعة المنوفية بكليات الاقتصاد المنزلي والطب البيطري والزراعة

قام الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بجولة تفقدية بكليات الاقتصاد المنزلى والطب البيطرى والزراعة لتهنئة الطلاب بالعام الدراسى ومتابعة انتظام الدراسة بكليات الجامعة، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

وبدأ رئيس الجامعة جولته بكلية الاقتصاد المنزلى وكان فى استقباله الدكتور عصام عبدالحافظ عميد الكلية والوكلاء؛ حيث اطمأن رئيس الجامعة على انتظام المحاضرات والتقى بالطلاب، وأكد على أهمية تنشيط الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لتقديم خدماتها للمجتمع ولأبناء الجامعة.

ثم توجه رئيس الجامعة إلى كلية الطب البيطرى واستقبله الدكتور أحمد الفيومى عميد الكلية وتفقد المدرجات والمعامل ووحدة أبحاث سلوك الحيوان، وأكد على الطلاب الجدد الالتزام بالحضور من بداية العام الدراسي والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمعرفة التخصصات والأقسام بالكلية والانتظام فى التدريب العملى لجميع الفرق لاكتساب المهارات اللازمة للتأهل لسوق العمل.

واختتم رئيس الجامعة جولته بزيارة كلية الزراعة وكان فى استقباله الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية والوكلاء وقام بجولة تفقدية لمدرجات الكلية والمعامل مشيراً إلى أن كلية الزراعة أقدم كليات الجامعة والتى تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، كما تضم وحدات انتاجية متميزة من المنتجات الغذائية لتغطية احتياجات المجتمع والجامعة، مؤكدًا أهمية زيادة حجم المنتجات لتلبية متطلبات الجميع والمساهمة فى سد العجز فى الاحتياجات الغذائية من الألبان والخضروات والعسل واللحوم.

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