ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذى لشركة كويت انرجى

الوزير مع وفد كويت
الوزير مع وفد كويت انرجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع سونج يو – الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجى بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات ووائل صوان الرئيس الإقليمى لشركة كويت انيرجى مصر. 

وتناول اللقاء نشاط الشركة الحالى فى مصر والتى تعمل تحت اسم شركة United Energy بعد ان استحوذت الأخيرة عليها في مارس .

وأشاد الوزير بالتقدم الذى تشهده مشروعات الشركة فى مصر بمناطق برج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية ومشاركتها شركة سيبترول بمنطقة شرق رأس قطارة، هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة للبترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية،  وجهود الإسراع في البدء بالبرنامج الاستكشافى بمنطقة غرب وادى النطرون ، وحرص الشركة على التوسع فى أنشطتها الاستكشافية فى ظل طرح مصر لمناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية المطروحة.

ads
الشركة العامة للبترول الرئيس الإقليمي المهندس طارق الملا وزير البترول جلسة مباحثات ثنائية وادي النطرون
ads