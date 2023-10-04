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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. المتحدة تطرح البرومو التشويقي لاحتفالية اليوبيل الذهبى لانتصار أكتوبر

اليوبيل الذهبى لانتصارات
اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر
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طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية البرومو التشويقي الخاص باحتفالية اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر 1973.

ومن المقرر عرض احتفالية اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر 1973، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 5 مساء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة الجيش للاحتفال بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

كما سيتم إذاعة حفلات غنائية، وعدد من الأغانى الوطنية طوال شهر أكتوبر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الفيلم الوثائقى "يوم الحساب" باعترافات من تل أبيب، وشهادات حصرية من واشنطن وباريس، على قناة dmc، احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر.

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إدارة الشئون المعنوية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرب أكتوبر اليوبيل الذهبى الرئيس عبد الفتاح السيسي
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