تعليق الدراسة في ولاية ديار بكر التركية لمدة 3 أيام بسبب سوء أحوال الطقس

تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في ولاية ديار بكر التركية، في تعليق الدراسة بالمدارس لمدة 3 أيام.

وأعلنت سلطات الولاية التركية، عن اتخاذ هذا القرار بناءً على توصية مجلس النظافة بالمنطقة، استنادًا للمادة 26 من قانون النظافة العامة.

وأوضح موقع "تركيا الآن" أن المدارس التي تم تعليق الدراسة فيها هي مدرسة أيغون الابتدائية والثانوية، ومدرسة أكجيزير سبت الابتدائية، ومدرسة أكجيسير الابتدائية، ومدرسة أكجيسير تكنفال الابتدائية في أحياء أيجون وأكجيسير.

وتعد هذه المناطق من أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات التي حدثت في 3 و4 و5 أكتوبر.

وأشار البيان إلى أنه يتعين على المؤسسات التعليمية والمنظمات ذات الصلة اتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان سلامة الطلاب والموظفين.

وتهدف هذه الخطوة تفادي أية مخاطر أو حوادث قد تحدث نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات.

ومن المتوقع أن يتم استئناف الدروس بعد انقضاء فترة التعليق المؤقت وستعمل الجهات المعنية على تقييم الوضع باستمرار واتخاذ القرار المناسب بناءً على تطورات الأحوال الجوية.