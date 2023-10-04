بالفيديو.. أستاذ طب نفسي يشجع الأبناء على الذهاب للمدرسة بهذه النصائح

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الانتقال من فترة الإجازة إلى دخول المدارس هي صعبة على الأطفال ويجب تقبل فكرة عدم قدرتي منذ البداية على إقناع الأبناء بالانتظام على المذاكرة وعمل الواجبات، والمدارس خلال الأسبوع الأول تكون بداية لتعريفه بالمناهج.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، أن التدرج في الانتظام في الدراسة مهم ويكون هناك نوعا من الاستماع والإنصات لهم حول يومهم المدرسي وعدم إرغامهم على الواجبات بشكل متشدد، مشيرا إلى أن الحوار مع الأبناء مهم مع تقبل عدم حبهم لفكرة التوجه للمدرسة خلال الفترة الأولى مع الحرص على الالتزام في مواعيد الدخول والانصراف من المدرسة.

كما لفت إلى أنه من الضروري عمل جدول يومي للأبناء مما يسهل عليهم تقبل النظام الجديد بمرور الوقت، وأنه بعد العودة من المدرسة يجب منح الطفل فترة راحة ثم تكون المذاكرة على فترات قصيرة يتخللها فترات راحة تحت إشرافي وبعد تحول الأمر إلى روتين يسهل على الطفل اتباعه بدون وجود الأم أو الأب.