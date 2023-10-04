ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلبة القاهرة تختتم أسبوعها الأول بالاحتفال بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تختتم طلبة تعليم القاهرة أسبوعها الأول بالاحتفال بمناسبة مرور خمسون عاماً على نصر أكتوبر المجيد، الذكرى العظيمة التى ستظل محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال على مر العصور .

وقام الطلبة بالاحتفال من خلال البرامج الإذاعية وتقديم قصص الشهداء وسرد بطولاتهم وتضحياتهم لكى يحيا الوطن ، كذلك ترديد الأغانى الوطنية التى تبث الحماس والأمل فى نفوس الجميع .

وأشار أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الى أن يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر فى التاريخ ، فهو لا يمثل فقط نصراً عسكرياً ، بل كان مثالاً على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض.

وأكد موسى أهمية رفع الوعي الثقافي والعسكرى لدى الطلبة وتنمية الولاء والإنتماء وتعريفهم قصص الشهداء وأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته.

  

IMG-20231004-WA0026
IMG-20231004-WA0026
IMG-20231004-WA0022
IMG-20231004-WA0022
IMG-20231004-WA0025
IMG-20231004-WA0025
IMG-20231004-WA0021
IMG-20231004-WA0021
IMG-20231004-WA0024
IMG-20231004-WA0024
IMG-20231004-WA0010
IMG-20231004-WA0010
IMG-20231004-WA0014
IMG-20231004-WA0014
IMG-20231004-WA0011
IMG-20231004-WA0011
IMG-20231004-WA0005
IMG-20231004-WA0005
IMG-20231004-WA0015
IMG-20231004-WA0015
ads
أكتوبر المجيد البرامج الإذاعية التربية والتعليم تعليم القاهرة
ads