طلبة القاهرة تختتم أسبوعها الأول بالاحتفال بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

تختتم طلبة تعليم القاهرة أسبوعها الأول بالاحتفال بمناسبة مرور خمسون عاماً على نصر أكتوبر المجيد، الذكرى العظيمة التى ستظل محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال على مر العصور .

وقام الطلبة بالاحتفال من خلال البرامج الإذاعية وتقديم قصص الشهداء وسرد بطولاتهم وتضحياتهم لكى يحيا الوطن ، كذلك ترديد الأغانى الوطنية التى تبث الحماس والأمل فى نفوس الجميع .

وأشار أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الى أن يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر فى التاريخ ، فهو لا يمثل فقط نصراً عسكرياً ، بل كان مثالاً على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض.

وأكد موسى أهمية رفع الوعي الثقافي والعسكرى لدى الطلبة وتنمية الولاء والإنتماء وتعريفهم قصص الشهداء وأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته.

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