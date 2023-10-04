ارتفاع معدل التضخم في باكستان إلى 31.4%

ارتفع معدل التضخم في باكستان خلال شهر سبتمبر المنصرم إلى 31.4% على أساس سنوي، مقابل 27.4%، في شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني، ارتفاع التضخم للمرة الأولى في باكستان خلال 4 أشهر، بعد رفع الحكومة أسعار الوقود لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تمت الموافقة عليه في شهر يوليو الماضي، حيث يتم تسليم حزمة الإنقاذ على مدار 9 أشهر.

ورفعت باكستان، أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، في 16 سبتمبر الماضي، في ثاني زيادة خلال أسبوعين فقط، نتيجة تداعيات التضخم، وجاء ذلك بعد ما أعلن البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%.