ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في باكستان إلى 31.4%

باكستان
باكستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع معدل التضخم في باكستان خلال شهر سبتمبر المنصرم إلى 31.4% على أساس سنوي، مقابل 27.4%، في شهر أغسطس الماضي.

 وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني، ارتفاع التضخم للمرة الأولى في باكستان خلال 4 أشهر، بعد رفع الحكومة أسعار الوقود لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تمت الموافقة عليه في شهر يوليو الماضي، حيث يتم تسليم حزمة الإنقاذ على مدار 9 أشهر.

 ورفعت باكستان، أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، في 16 سبتمبر الماضي، في ثاني زيادة خلال أسبوعين فقط، نتيجة تداعيات التضخم، وجاء ذلك بعد ما أعلن البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%.

ads
باكستان ارتفاع معدل التضخم مكتب الإحصاء الباكستاني
ads