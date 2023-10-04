ارتفاع معدلات البطالة في إسبانيا خلال شهر سبتمبر

كشفت بيانات رسمية أصدرتها وزارة العمل الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن البلاد شهدت ارتفاعًا في معدل البطالة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات، أن أعداد العاطلين عن العمل ارتفعت بنسبة 0.73%، ما يعادل 19،768 شخصًا، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، رغم توقعات تراجع شَهري قدره 12،200 شخص.

وأفادت البيانات بأن عدد العاطلين تجاوز الـ 2.72 مليون شخص في سبتمبر، ورغم هذا الارتفاع، شهدت البلاد انخفاضًا في البطالة على أساس سنوي.

وشهدت جميع القطاعات الاقتصادية تراجعًا في أعداد العاطلين، باستثناء قطاع الخدمات، الذي شهد ارتفاعًا بـ18،820 عاطلًا عن العمل، بينما انخفض عدد العاطلين في قطاع البناء بـ3718 شخصًا و2100 شخص في قطاع الزراعة.