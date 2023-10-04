تايوان: 42% ارتفاعًا في اختراق المقاتلات الصينية لمجال الجزيرة الجوي خلال سبتمبر

ارتفعت عمليات اختراق المقاتلات الصينية للمجال الجوي ومنطقة مسؤوليات الدفاع الجوي لتايوان بنسبة 42% في سبتمبر، ما يمثل تصاعدًا في التوتر بين البلدين، وذكرت صحيفة "تايوان نيوز"، وفقا لأبحاث استخباراتية، أنه تم تعقب 565 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة في سبتمبر.

وتركزت هذه الاختراقات في معظمها حول الخط الأوسط وفي القطاعين الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقي من منطقة الدفاع الجوي. وتشير هذه الأرقام إلى أن الجيش الصيني يركز بشكل استراتيجي على هذه المناطق.

وأشارت صحيفة "تايوان نيوز" إلى أن الطائرات الصينية دخلت منطقة مسؤوليات الدفاع الجوي لتايوان 225 مرة في سبتمبر الماضي.

وازداد هذا العدد مقارنة بما كان عليه الحال في شهر أغسطس، حيث تم دخول الطائرات الصينية لمنظومة الدفاعات الجوية التايوانية 130 مرة.

وحسب تقديرات الخبراء، أصبح عدد تحليقات الطيران الصيني بالقرب من تايوان في سبتمبر ثاني أكبر عدد لها هذا العام، بعد أن دخلت الطائرات الصينية منطقة الدفاعات الجوية التايوانية 259 مرة في أبريل الماضي.



وكان الإجمالي التقريبي لطلعات الجيش الصيني فوق منطقة الدفاع الجوي التايوانية من عام 2018 إلى عام 2023 هو 4473 طلعة جوية.