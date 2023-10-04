رسميًا.. رونالدو أفضل لاعب في الدوري السعودي

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال شهر سبتمبر الماضي.

أعلنت رابطة الدوري السعودي، رسميًا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” فوز النجم البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في الدوري للشهر الماضي.

تألق رونالدو بشكل مميز خلال الشهر الماضي، مع فريق النصر في منافسات دوري روشن، بعدما لفت انتباه الجميع بأدائه المميز، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين لزملائه، ما ساهم في تعزيز مكانته في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للموسم الحالي برصيد 10 أهداف.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن، للأسطور البرتغالية حيث حصد نفس الجائزة لشهر أغسطس الماضي.

وحقق رونالدو لقب أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر سبتمبر، بعد منافسة قوية مع المغربي مراد باتنا، مهاجم الفتح، قبل أن يفوز نجم النصر بالجائزة.

انتقل رونالدو إلى النصر السعودي في يناير الماضي بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى الحوافز حتى 2025، وذلك فى صفقة انتقال حر، حتى 2025، بعدما فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.