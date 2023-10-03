دوري أبطال أوروبا.. أرسنال بالقوة الضاربة أمام لانس

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة لانس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتضن ملعب "بوليرت ديليليس" معقل لانس المباراة، وتقام في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية، ويتواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال.

يبدأ أرسنال المباراة أمام لانس بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل - زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ليوناردو تروسارد - جابريل جيسوس.

يتصدر أرسنال المجموعة الثانية فى دورى الأبطال برصيد 3 نقاط، متفوقا على فريقى لانس وإشبيلية حيث يملك كل منهما نقطة فى رصيده، بينما يتذيل ايندهوفن الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.