فرقة "جراما فن" تحيى حفلا في بيت الغناء العربي

تُحيى فرقة "جراما فن" الموسيقية، بقيادة المايسترو محمد حسين، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 5 أكتوبر الجاري، ببيت الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتضمن برنامج الحفل عدد من الأغاني الوطنية والتراثية منها: "مصر تتحدث عن نفسها"، و"وطني الأكبر"، و"لعبة الايام"، و"كان عندي غزال"، وغيرها من الأغاني.

تأسست فرقة جراما فن على يد الشاعر عبدالناصر جمعه عام 2018، والتي قدمت العديد من الحفلات الفنية في عدد من المراكز الثقافية والجامعات.