مستوطنون إسرائيليون يقومون بمسيرة استفزازية في "الخليل" والاحتلال يطرد وفدًا درزيًا من "الأقصى"

اقتحم مستوطنون مسلحون، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة بما فيها المسجد الإبراهيمي الشريف.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا البلدة بحماية جنود الاحتلال، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط المسجد الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي حوّلها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".

وجاب المُستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة احتفالا بالأعياد اليهودية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة، ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة.

وعلى صعيد متصل، طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفدا "درزيا" بالقوة من المسجد الأقصى المبارك، رغم أن زيارة الوفد كانت مرتبة بشكل مسبق مع الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وقالت الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي مقتضب، إن شرطة الاحتلال طردت الوفد الذي كان يضم كلا من الشيخ غسان بدر، والشيخ وديع عزام، والشيخ القاسم وجميعهم من قرية جولس الواقعة داخل الخط الأخضر.