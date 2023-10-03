رئيس جامعة المنوفية يشهد انعقاد اللجنة الطبية للطلاب المتقدمين من ذوي الإحتياجات الخاصة

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، انعقاد اللجنة الطبية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للإلتحاق بكليات الجامعة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

حيث وقعت اللجنة الكشف الطبي على ١٦ طالب وطالبة لديهم إعاقات حركية وسمعية وحسية والذين تم قبولهم بكليات ( الآداب - التجارة - الحقوق ).

تشكلت اللجنة من الكتور حسام النعماني رئيس قسم المخ والأعصاب بطب المنوفية والدكتور أحمد شمس رئيس قسم العظام بطب المنوفية ومنا هاشم مدير عام شئون التعليم والطلاب بالإدارة العامة بالجامعة وهالة المنوفي مدير إدارة الإمتحانات بشئون التعليم والطلاب بالجامعة.