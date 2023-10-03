بالفيديو.. أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف تفاصيل المشروع القومي للبلازما

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، إن مشتقات البلازما تعتبر جزء من دم الإنسان في الجسم ويتم فصلها عن الدم، وتستخدم البلازما في صناعات كثيرة.

وأضاف "عنان" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أننا نحتاج البلازما لعلاج أمراض الدم، مثل أنيميا البحر الأبيض المتوسط والهيموفيليا والأنيميا المنجلية وتصنيع الألبومين، موضحًا أن مصر كان اعتمادها في الأساسي في السابق في علاج هذه الأمراض على استيراد البلازما من الخارج.

وتابع، أن استيراد البلازما من الخارج يكون بأسعار مرتفعة جدًا، قائلًا: "لما بيكون في بيت فيه حالة يشل اقتصاديًا إلا في حالة وجود تغطية تأمينية وتوافر العلاج فيها".

وأردف، أستاذ اقتصاديات الصحة: "مصنع إنتاج البلازما سيتم الانتهاء منه خلال عامين من الآن، والتصدير لن يكون في العام الأول ولكن سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من مشتقات البلازما".

وأكد، أنه لا بد أن يكون لدينا ثقافة التبرع للمشروع القومي للبلازما، فالتبرع يحسن من صحة المواطن وسيكون هناك عائد مادي عند التبرع".

وفيما يخص المبادرات الصحية، أوضح أن مصر قبل 2014 كانت مصنفة من الدول الأكثر إصابة بـ"فيروس سي"، ولكن بفضل مبادرة القضاء على فيروس سي، أصبحنا خالين منه.