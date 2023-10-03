بالفيديو.. الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا وأجواء خريفية على معظم المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا لذلك اليوم ستكون الأجواء معتدلها ومعظم درجات الحرارة في مختلف المحافظات تعتبر حول معدلات طبيعية وأجواء خريفية في معظم المحافظات.

وتابعت أن طقس اليوم الثلاثاء سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت أن فترات الليل بدأ يكون بها مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر ودرجات الحرارة الصغرى في المناطق الشمالية ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية والأجواء تكون لطيفة تمامًا، موضحة أن حالة الطقس تشهد سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الإسكندرية، والدلتا، والقاهرة الكبرى، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والصحراء الغربية، والسويس، ووسط سيناء.

وأردفت أنه سيكون هناك نشاط للرياح وشبورة مائية على بعض المناطق من أنحاء الجمهورية.