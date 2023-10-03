النائب باهر غازي لصالون التنسيقية: مؤتمر حكاية وطن كشف حساب من الحكومة للشعب كي يحكم بنفسه

قال النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر حكاية وطن، كان عبارة عن كشف حساب تقدمه الحكومة لجموع الشعب المصري، لكي يتأكد الشعب مما تم في الـ10 سنوات الماضية، من كبرى المشروعات.

وأضاف، خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، إن مشروعات البنية التحتية كانت ضرورية جدا للاستثمار، خاصة الطرق والمحاور، التي بنيت خلال الفترة الماضية.

وأكد على أن الثلاثة أيام، فترة المؤتمر، كانوا كشف حساب مفصل من الحكومة مقدم للشعب، كي يحكم الشعب بنفسه.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية، قامت بدور كبير في صناعة الإنجازات، رغم أنها حدثت في وقت قليل، مؤكدا على أن الإنصاف يقتضي المقارنة بين ما حدث سابقا وما حدث خلال الـ10 سنوات الماضية.

كما أكد غازي، على أن الأرقام والمشروعات خير دليل على حجم الإنجاز السريع والدور القوي، الذي قامت به القيادة السياسية.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالي، عضو التنسيقية، وأحمد عبد العزيز، عضو التنسيقية.

