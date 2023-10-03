تقارير تكشف إمكانية إعادة مباراة ليفربول وتوتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إمكانية إعادة مباراة ليفربول وتوتنهام المثيرة للجدل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بهزيمة الريدز بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، وشهدت عدة أحداث مثيرة للجدل، بما في ذلك طرد لاعبين من ليفربول وإلغاء هدف صحيح للاعب لويس دياز تسبب في تغيير مجرى اللقاء.

وأصدرت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي بيانًا رسميًا اعترفت فيه بخطأ قرار إلغاء هدف دياز، مما أثار مطالبات من الجماهير بإعادة المباراة.

وعلى الرغم من هذه المطالب، أوضحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أنه ليس هناك أي إمكانية واقعية لإعادة المباراة بناءً على القوانين الحالية لكرة القدم، وبموجب هذه القوانين، يعتبر قرار الحكم نهائيًا ولا يمكن تغييره.

