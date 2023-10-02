شماريخ وألعاب نارية في سماء الأقصر احتفالاً بترشح الرئيس السيسي.. صور

شهدت ميدان سيدي أبو الحجاج الأقصري بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، احتفالات وإطلاق شماريخ وألعاب نارية بسماء المحافظة، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة، وسط فرحة كبيرة للحضور الذين طالبوه للترشح على مدار الأيام الماضية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذي اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصري.

وكان ميدان أبو الحجاج، قد شهد مساء اليوم تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات، حيث تم تنظيم مسيرات في كل مراكز المحافظة، ثم انضموا إلى المئات للاحتفال بانتصارات أكتوبر وتأييد الرئيس بحضور المنشد أحمد حسن والحاج الضوى والفنان محمود جمعة وفرقته الموسيقية وسط هتافات تأييد منها «من أجل مصر نريد السيسى لفترة رئاسية جديدة» كما شارك في المسيرة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

كما انتشرت لافتات مناشدة للرئيس السيسى بالترشح لفترة جديدة وتأييده في الانتخابات الرئاسية 2024، وعلق المشاركون لافتات مكتوب عليها "بنحبك ياسيسى" كمل ياريس" كل الدعم والتأييد ياريس" ، ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون، على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة، كما شهدت مصر مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (1)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (1)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (2)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (2)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (3)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (3)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (4)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (5)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (6)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (7)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (8)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (9)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (10)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (11)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (12)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (13)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (14)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (15)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (16)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (17)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (18)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (19)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (20)

احتفالات ترشح الرئيس السيسي (21)