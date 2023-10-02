«البنك الأهلي المتحد - مصر» ينظم فعالية لتنظيف نهر النيل بالقناطر الخيرية

نظم البنك الأهلي المتحد - مصر فعالية لتنظيف نهر النيل بالقناطر الخيرية تحت عنوان "متحدون اصنع فرقًا" يوم 23 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار حرص البنك على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وبالتزامن مع يوم التنظيف العالمي.

وتأتي تلك الفعالية تأكيدًا على دور البنك الحيوي والرائد في مختلف مجالات المسئولية الاجتماعية، وإيمانًا بأهمية مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي، وجزءًا من رؤيته للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

ويطلق البنك تلك الفعالية بمشاركة وزارة البيئة بالإضافة إلى الشراكة مع Banlastic، Global star، الجامعة البريطانية مصر، حديقة العلوم والابتكار (SIP، جامعة ESLSCA، نادي الروتاري، جامعة النيل.

تم حضور أكثر من 300 متطوع بالإضافة إلى متطوعين أخرين من البنك والجامعات المختلفة، وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة البنك على تعزيز ثقافة العاملين بالبنك بمجال وأهمية المشاركة في الفعاليات ذات صلة بالحفاظ على البيئة.

ويعد هذا النشاط ضمن خطة البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي، في ضوء رؤية البنك للتنمية المستدامة.

الجدير بالذكر، أن يوم التنظيف العالمي لا يقتصر فقط على إزالة المخلفات، بل يتضمن أيضًا العمل على نشر الوعي محليًا وعالميًا، بأهمية الحفاظ على البيئة وإنشاء جيل من قادة العمل البيئي للعمل على إيجاد حلول طويلة المدي.