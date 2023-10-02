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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود

طائرة مسيرة أوكرانية
طائرة مسيرة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود المجاورة للحدود الأوكرانية والواقعة جنوب غربي روسيا.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت صباح اليوم محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية"، مشيرة إلى تدمير المسيرة فوق مقاطعة بيلجورود.
وكان حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، أعلن أمس الأحد أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهدفين جويين في المقاطعة، موضحا عدم وقوع ضحايا أو إصابات.
 

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الدفاع الروسية مقاطعة بيلجورود طائرة مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية
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