أرصدة بنك الصناعة النيجيري تتخطى 3 تريليونات نيرة وتخلق 10 ملايين فرصة عمل

ارتفعت قيم أرصدة بنك الصناعة النيجيري الوطني إلى 3ر3 تريليون نيرة نيجيرية في 30 يونيو الماضي بزيادة نسبتها 67% عن أرصدة البنك خلال يونيو 2022، وكانت 97ر1 تريليون نيرة، وتركز أنشطة البنك على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي بلغ حجم تمويلات البنك لها خلال الأعوام الخمسة الماضية 4ر1 تريليون نيرة استفاد منها 4ر4 مليون نيجيري لإقامة مشروعات وفرت فرص عمل لنحو 10 ملايين نيجيري.

وكشف بيان صادر عن مجلس إدارة البنك عن ارتفاع نسبته 177 % فى أرباحه – قبل استقطاع الضرائب – فيما بين يونيو الماضي ويونيو 2022 من 5ر37 مليار نيرة إلى 104 مليارات نيرة، كما استطاع بنك الصناعة النيجيري الهبوط بمديونياته المعدومة من قيمة تعادل 6ر3 % من جحم موجوداته في ديسمبر 2022 إلى نسبة لا تتعدى 8ر1 % من حجم الموجودات فى 30 يونيو الماضى.

من جهة أخرى، حقق بنك زينيث، الذي يعد أكبر بنوك نيجيريا التجارية، قفزة في إيراداته، بلغت نسبتها 139% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأعلنت إدارة البنك أن إيراداته الكلية عن النصف الأول من العام الجاري، بلغت 3ر967 مليار نيرة، مقابل 8ر404 مليار نيرة إيرادات حققها البنك فى النصف الأول من العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح البنك بنسبة 162% بعد استقطاع المدفوعات الضريبة – الأرباح الصافية – خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 162 % إلى 291 مليار نيرة، مقابل 114 مليار نيرة في النصف الأول من العام الماضي، وارتفعت كذلك صافي أصول البنك بنسبة 31% خلال نفس فترتي المقارنة من 3ر12 تريليون نيرة إلى 16 تريليون نيرة حيث زادت جملة إيداعات عملاء البنك بنسبة 30% من 9 تريلونات نيرة إلى 6ر11 تريليون نيرة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضى وهي الفترة التى زاد فيها حجم حافظة اقراض البنك بنسبة 32 % من 12ر4 تريليون نيرة إلى 38ر5 تريليون نيرة.

