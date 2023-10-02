بالصور.. رئيس رأس سدر يحضر طابور الصباح ويلقي كلمة عن نصر أكتوبر

شهد المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، الطابور الصباحي بمدرسة سعد زغلول الابتدائية، في حضور محمد عيد مدير إدارة رأس سدر التعليمية وخالد عزام مدير المدرسة.

وخلال كلمته ألقاها رئيس المدينة نقل تحيات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لأبنائه الطلبة والطالبات و أعضاء هيئة التدريس بجميع المراحل التعليمية بمدينة رأس سدر، مقدمًا التهاني ببدء العام الدراسي الجديد وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وبطولات وتضحيات الجيش المصري لاسترجاع أرضه.

واستهل رئيس المدينة كلمته بالحديث عن بطولات وتضحيات الجيش المصري في سبيل استرجاع وطنه وجدد التحية لجيش مصر وقواتنا المسلحة وشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء أرضه.

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس المدينة بشكره وتقديره لإدارة رأس سدر التعليمية ومديري المدارس أعضاء هيئة التدريس على المستوى المتميز مما كان له أكبر الأثر في حصول المدينة دومًا على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية في المسابقات المختلفة وحصول الطلبه والطالبات على مراكز متقدمة.

وفي نهاية الكلمة أثنى رئيس المدينة على المستوى المتميز و المظهر المشرف بمدرسة سعد زغلول الابتدائية متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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